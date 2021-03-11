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СНБО утвердил Стратегию деоккупации Крымского полуострова

Алексей Данилов

 m.day.kyiv.ua

Данилов подчеркнул, что документ будет открыт для общественности.

На заседании 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина

"Все смогут с ним (с документом, - ред.) в ближайшее время ознакомиться. Кроме того, мы решили на заседании СНБО, что Стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время", - рассказал секретарь.

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Кроме этого, Данилов уточнил, что над стратегией работали более года, а также привлекали представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании также принял решение о продлении санкционных ограничений для двух российских банков, срок действия которых должен закончиться 15 марта.

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