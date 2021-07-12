СНБО собирается на выездное заседание: На повестке дня новый санкционный список

По словам Данилова, сейчас санкционный список разрабатывается ответственными ведомствами

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется в пятницу, 16 июля, на выездном заседании. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга .

"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров, где именно - станет известно завтра. Повестка дня уже составлена президентом. Это будет первое выездное заседание СНБО, которое будет проходить непосредственно в регионе", - отметил он.

При этом Данилов добавил, что на анонсированном заседании СНБО будут рассматриваться вопросы, которые будут касаться региона, где оно будет проходить.

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"Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня по нашей стране. В повестку дня войдут вопросы по национальной безопасности, НАТО и санкционной политике", - уточнил он.

Относительно последнего Данилов подчеркнул, что соответствующие списки уже формируются.

"Будут ли введены санкции в эту пятницу? Санкционные вопросы на этой неделе будут рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки", - резюмировал он.

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Напомним, ранее Совет нацбезопасности и обороны продлил на три года введенные три года назад персональные экономические санкции, а также ввел финансовые ограничения против четырех юридических и шести физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya.