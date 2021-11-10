СНБО соберется для обсуждения ситуации на границе с Беларусью, - Данилов

Алексей Данилов СНБО

Заседание СНБО запланировано на сегодня, 10 ноября

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет посвящено ситуации, сложившейся на границе с Беларусью. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, затем было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня - заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", - отметил он.

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Напомним, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны на 10 ноября. Какие вопросы планируется вынести на обсуждение СНБО - не сообщалось.