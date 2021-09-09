СНБО провел заседание по разработке Стратегии морской безопасности Украины

По результатам заседания принято протокольное решение о принятии за основу структуры Стратегии

Совет национальной безопасности и обороны Украина (СНБО) провел заседание по разработке стратегии морской безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, морская безопасность занимает важное место в системе национальной безопасности государства, и разработка соответствующей стратегии является одной из ключевых задач.

"Во время презентации структуры Стратегии морской безопасности Украины было указано, что при ее разработке в Аппарате СНБО были учтены все необходимые отечественные законы и нормативно-правовые акты, международные документы по морскому праву, а также опыт ведущих стран мира по разработке и реализации соответствующих стратегий", - добавил он.

Кроме того, Данилов убежден, что морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества.

"Морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балто-Черноморского региона и Международной морской безопасности. Агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только нашей безопасности", - подчеркнул глава СНБО.

По результатам заседания принято протокольное решение о принятии за основу структуры Стратегии морской безопасности Украины и утверждении плана подготовки проекта стратегии.

Новости по теме: Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно угроз энергетике

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 8 сентября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о развитии военно-морских сил страны.