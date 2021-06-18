СНБО продлил введенные три года назад персональные санкции
Это исключительно юридические и физические лица
Совет нацбезопасности и обороны продлил на три года введенные три года назад персональные экономические санкции. Речь идет о решении СНБО от 21 июня 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "РБК-Украина".
"21 июня 2018 года были приняты персональные санкции в отношении некоторых физических и юридических лиц, введенные в действие указом номер 176 от 2018 года. Указ предусматривал введение санкций на три года. 21 июня истекает срок действия этих санкций. Это исключительно юридические и физические лица", - сообщил Данилов.
Он отметил, что санкции продлены в отношении всех лиц, которые есть в наличии в реестрах и "являются еще живыми".
"Потому что часть людей, которые находились под санкциями, умерли", - добавил Данилов.
Напомним, сегодня состоялось очередное заседание СНБО, на котором рассматривали пять вопросов, один из которых - в тайном режиме.