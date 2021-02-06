СНБО принял решение о санкциях против Козака, не имея доказательств для введения этих мер, - СМИ

Алексей Данилов УНИАН

Члены Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против народного депутата Украины Тараса Козака и телеканалов Zik, Newsone и 112 Украина, не имея доказательств обоснованности введения этих мер. Об этом "Стране" сообщил источник, который имел отношение к подготовке решения СНБО.

"Основной момент - членам СНБО перед голосованием не предоставили никаких доказательств связей Козака с "ДНР/ЛНР". Их просто уведомили, что такие доказательства где-то существуют", - говориться в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что члены СНБО принимали решение, не имея никаких доказательств обоснованности введения санкций.

"Таким образом данный механизм может быть использован для внесудебной расправы над любым неугодным властям человеком в стране. И никакая доказательная база для этого уже не нужна", - отметили в издании.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь: