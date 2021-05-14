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СНБО после длительного перерыва соберется на заседание

Заседание СНБО

 Офис президента Украины

Заседание может начаться в 17:30, перечня вопросов пока нет

Совет нацбезопасности и обороны соберется в пятницу, 14 мая. Сначала информация о заседании просочилась в СМИ, а затем поступило официальное подтверждение. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Там опубликовали анонс о том, что ориентировочно в 17:30 состоится пресс-брифинг по результатам заседания. Ранее сообщалось, что само заседание начнется в 16: 00.

Сейчас списка тем, которые будут рассматривать на заседании, нет. Впрочем, по информации различных СМИ, примерные темы заседания очерчивают согласно предыдущим заявлениям политиков или по данным источников.

В частности, еще в конце апреля Владимир Зеленский заявлял, что собирается провести заседание СНБО по ситуации на линии разграничения с оккупированными территориями. Таким был итог его совещания в Херсонской области, когда он посетил административную границу с оккупированным Крымом

Среди предполагаемых тем заседания, о которых пишут Telegram-каналы, следующие:

  • вероятное прекращение вещания российских телеканалов на территории Украины;
  • наказание верхушек преступного мира, так называемых " воров в законе";
  • усиление контроля над конвертационными центрами.

Что касается последнего пункта, то в СМИ на прошлой неделе появилась информация о намерениях государства "взяться" за тех, кто незаконно обналичивает средства, полученные преступным уклонением от налогов.

К тому же сообщали, что Совет нацбезопасности, вероятно, продолжит работу в отношении контрабандистов.

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Ранее сообщалось, что предприниматель Александр Єримичук просит суд отменить санкции, под которые он попал из-за возможной причастности к контрабанде. 

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