СНБО опубликовал "Евангелие диктатуры", демонстрирующее ограниченность и непрофессионализм действующей власти

СНБО

Очередная попытка Совета национальной безопасности и обороны Украины навязать украинскому обществу собственное трактование тех или иных исторических событий, заставить госслужащих и СМИ употреблять лишь определенную терминологию, запретить устоявшиеся, но не удобные украинской власти высказывания и названия может в итоге дорого обойтись Украине. Сам факт появления такого документа, как "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний…", авторства аппарата СНБО является прямым актом введения в Украине цензуры, а также созданием еще одного повода для расправы с инакомыслящими и неугодными.

Уже сейчас очевидно, что это становится инструментом превращения Украины в тоталитарное государство, а сама идея разработки таких "рекомендаций" СНБО ‒ следствие тоталитарного образа мышления их авторов.

Похоже, с помощью этого "Евангелия диктатуры" власть Зеленского стремится сформировать искусственную реальность, в которой она только и может существовать. Ведь в истинной реальности, которую украинские граждане видят и в которой живут, эта власть провалила все поставленные перед ней задачи и не выполнила ни одного данного ею обещания.

СНБО, как карательный, репрессивный инструмент в руках Президента Зеленского, превращается в такое себе Министерство правды образца антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". При этом в реалиях современной Украины уже сегодня "самостоп", или самоцензура, закладывается в основу отношений государства и гражданина, властью культивируются "двоемыслие" и двойные стандарты, становится наказуемым уже само "мыслепреступление", а появление вышеупомянутого глоссария перекликается с оруэлловским "новоязом". Хотя, по сути, этот документ представляет собой лишь филькину грамоту, а своим появлением обязан банальной попытке прикрыть бесполезность и бессмысленность существования чиновничьего аппарата, содержащегося на гранты и средства государственного бюджета.

Например, авторы глоссария упиваются борьбой с мостом через Керченский пролив, но не утруждают себя тем, чтобы объяснить чиновникам, как им отвечать на все громче высказываемое возмущение людей действиями власти. Они пытаются подтасовать исторические факты и в очередной раз запретить термин "Великая Отечественная война", но даже не пробуют осмыслить реальные вызовы, которые стоят перед Украиной сегодня в виде тарифного геноцида, чиновничьего беспредела, правового нигилизма, грубого нарушения норм Конституции, попрания основополагающих прав и свобод граждан.

Бредовость и высосанность из пальца вышеуказанного документа хорошо демонстрирует следующий факт. В разделе "Терминология относительно иностранных государств" указано требование заменить использование названия "Республика Абхазия" в пользу просто "Абхазии" ‒ таким образом СНБО подчеркивает, что не считает Абхазию государством. Но в случае с Белоруссией, официальное название которой ‒ Республика Беларусь, авторы глоссария не используют слово "Республика", тем самым, вольно или невольно, абсолютно однозначно подчеркивая, что отказывают нашей северной соседке в государственности.

Ну а попытка объявить фейком выражение "особый статус Донбасса" стала эталонным примером тупости и ограниченности СНБО. Ведь даже в пункте 2 коммюнике Парижского саммита в "нормандском формате", подписанного 9 декабря 2019 года президентами Франции, Украины, Российской Федерации и канцлером ФРГ, употребляется выражение "особый статус" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Такое впечатление, что у служащих СНБО задержка в административном развитии. Они требуют от чиновников продвигать тезисы, утратившие свою актуальность еще 5‒7 лет назад. При этом на действительно волнующие граждан вопросы, как то: нехватка газа, провал вакцинации, дискуссионные вопросы относительно НАТО и европейских перспектив Украины – инструкция никакого ответа не дает. Как нет и рекомендаций чиновникам по поводу того, как им высказываться о "Северном потоке ‒ 2".

Фактически вся эта возня "грамотеев" из СНБО является имитацией бурной деятельности накануне принятия бюджета в надежде откусить побольше от государственного пирога. Однако уже сам факт создания подобных инструкций и навязчивых "рекомендаций" является угрожающим и опасным для демократического общества.

Предвидя подобную тоталитарную расправу над нашей историей, над образом мыслей, над историческими фактами, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" еще в 2020 году создала общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти". И сегодняшнее наступление власти на оппозицию, репрессии, незаконное уголовное преследование, фабрикация уголовных дел являются ответом в том числе и на эту деятельность.

Ну а стремление власти любой ценой уничтожить своих идеологических противников, узаконить цензуру, пресечь инакомыслие объясняется ее желанием силой навязать украинским гражданам свой образ мыслей, а себе присвоить монополию на определение истины административным путем, что, несомненно, является инструментом построения тоталитарного, диктаторского государства.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"