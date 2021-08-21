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СНБО одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины

Андрей Таран Міністерство оборони України

Бюллетень разрабатывали по новой методике "планированием на основе возможностей"

На заседании 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Владимира Зеленского одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны

Согласно сообщению, его целью является определение основных направлений реализации военной политики Украины, стратегических целей развития сил обороны и ожидаемых результатов их достижения с учетом актуальных военно-политических угроз и вызовов.

По словам министра обороны Андрея Тарана, бюллетень ведомство разрабатывало по результатам оборонного обзора по новой методике: "планированием на основе способностей", что соответствует современным подходам, присущим государствам-членам НАТО.

"Бюллетень определяет перспективную модель Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, требования к перспективной структуры, состава, основных средств и других ключевых количественных и качественных показателей сил обороны, которые базируются на Миссии и Видения сил обороны образца 2030 года", — сказал Андрей Таран.

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Как отмечается, Стратегическим оборонным бюллетенем предусматривается, что военная политика Украины будет реализоваться по следующим основным направлениям:

  • как обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины,
  • восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы;
  • предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами.

Среди других направлений реализации военной политики Украины: вступление государственными органами необходимых институциональных возможностей для своевременного и организованного проведения мобилизации, удовлетворения нужд обороны государства и защиты территории от возможной агрессии и эффективного управления оборонными ресурсами, а также участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Североатлантическом Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что из Государственного бюджета должны дополнительно выделить 3,3 млрд грн на развитие программы ракетного вооружения Украины, а также 960 миллионов гривен для Военно-морских сил.

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