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СНБО не имеет полномочий для снятия Кличко с должности главы КГГА, - Данилов

Алексей Данилов СНБО

Такие полномочия есть только у Кабинета Министров

Совет национальной безопасности и обороны не имеет полномочий для снятия с должности председателя КГГА Виталия Кличко. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, запустить такое решение, что, вроде, на заседании Совета нацбезопасности обороны мы можем снимать Кличко.

Полномочий снимать Кличко у нас с должности нет. Эти полномочия есть только у Кабинета Министров. Кабинет Министров занимается своим делом", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать 20 августа заседание Совета национальной безопасности и обороны. 

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