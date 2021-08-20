СНБО не имеет полномочий для снятия Кличко с должности главы КГГА, - Данилов

Такие полномочия есть только у Кабинета Министров

"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, запустить такое решение, что, вроде, на заседании Совета нацбезопасности обороны мы можем снимать Кличко.

Полномочий снимать Кличко у нас с должности нет. Эти полномочия есть только у Кабинета Министров. Кабинет Министров занимается своим делом", - подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать 20 августа заседание Совета национальной безопасности и обороны.