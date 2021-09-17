СНБО допустил иностранных военных к учениям "Объединенные усилия-2021"

Офис президента Украины

Учения состоятся в Украине с 22 по 30 сентября

Совет национальной безопасности и обороны Украины проголосовал за допуск представителей иностранных государств к учениям оборонного характера "Объединенные усилия - 2021", которые пройдут в Украине с 22 по 30 сентября. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

"Министр обороны докладывал вопрос об учениях "Объединенные усилия-2021", в которых мы работаем с партнерами в рамках стран-членов НАТО. Они начнутся уже в сентябре этого года, на следующей неделе. И мы сегодня проголосовали за допуск наших партнеров, иностранных государств к этим учениям", - сказал он.

Отметим, что стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021" пройдут с 22 по 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей. В них ожидается участие представителей и подразделений от около 15 стран – членов НАТО и партнеров.

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Напомним, что Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 7 представителей ФСБ, которые непосредственно причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.