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СНБО дополнительно проверит троих воров в законе, которые жаловались на санкции

Секретарь СНБО Алексей Данилов Фото из открытых источников

Они заявляют, что попали в санкционный список "не совсем корректно"

СНБО вместе с СБУ, контрразведкой и другими ответственными органами проведут дополнительную проверку троих из 12 человек, которые попали в санкционный список в отношении воров в законе и криминальных авторитетов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по результатам заседания, сообщает "Укринформ"

По его словам, правительство вынесло на рассмотрение СНБО вопрос в отношении 12 человек, находящихся в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок.

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"Я обращаю внимание, что после первого решения СНБО очень было много обращений в отношении некоторых лиц, которые, по их мнению, они считают, что попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение СНБО в отношении 3 человек сделать дополнительную проверку наличия их в санкционных списках", - отметил Данилов.

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Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против четырех юридических и шести физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya.

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