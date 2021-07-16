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СНБО до 7 сентября должен разработать систему мониторинга олигархов

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Проект планируют подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны завершить разработку мониторинга олигархов до 7 сентября. Об этом стало известно во время брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета в пятницу.

"В аппарате СНБО эта разработка велась длительное время. К этой работе теперь будут приобщаться органы власти, СБУ, наше разведывательное сообщество. Это будет совместная система мониторинга", – отметил чиновник.

В частности, секретарь СНБО добавил, что проект планируют подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады.

"Все будет понятно – относительно чего будет применяться этот мониторинг, что будет эта система мониторить", – отметил Данилов.

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Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции еще против девяти украинцев, которые уже находятся под санкциями Соединенных Штатов. Сейчас санкции США действуют в отношении 134-х граждан Украины.

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