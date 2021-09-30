СММ ОБСЕ фиксирует наибольшее число обстрелов на Донбассе за 14 месяцев

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

СММ ОБСЕ фиксирует наибольшее число обстрелов на Донбассе за последние 14 месяцев. Об этом заявил специальный представитель Действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций.

"Сегодняшняя встреча состоялась за день до того, как истечет мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе, не продленный Российской Федерацией. С 2014 года эта миссия являлась важным компонентом укрепления доверия в рамках согласованных усилий ОБСЕ по разрешению конфликта", – говорится в заявлении.

По словам Киннунена, ситуация в области безопасности нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день.

"Особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы. В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры по прекращению огня", – констатируют в ОБСЕ.

Так, за последние две недели свобода передвижения СММ ОБСЕ была нарушена 39 раз, из которых 31 – в ОРДО, 6 – в ОРЛО и 2 – в подконтрольных правительству районах. Другим препятствием для работы СММ являются продолжающиеся обстрелы БПЛА миссии и глушение их сигнала.

Также в сообщении сказано, что обсуждение в Рабочей группе по безопасности позволило участникам высказать свое мнение о ситуации в области безопасности, но, к сожалению, о конкретных мерах договориться не удалось. Политическая рабочая группа продолжила дискуссии, связанные с разработкой проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями, а также дальнейшими шагами.

"Я приветствовал тот позитивный факт, что Рабочая группа по гуманитарным вопросам вернулась к предметным обсуждениям вопросов повестки дня. Отрадно, что участники пытаются найти способы устранить оставшиеся препятствия на пути к открытию новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья Луганской области", – заявил Микко Киннунен.

Также он отметил, что экономическая рабочая группа занималась, в частности, вопросами водоснабжения. Что касается экологических тем, Рабочая группа обсуждала меры по организации возможной инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО и приветствовала предстоящее второе заседание экспертной группы по затопленным шахтам вблизи линии соприкосновения.