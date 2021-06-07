СМИ: Пленки "Бигуса" сливает Валерий Кондратюк, который работает на Офис Зеленского

Валерий Кондратюк Укринформ

Пленки "Бигуса", которые звучат во всех СМИ, сливают из Офиса Зеленского. И делает это по команде Ермака и компании Валерий Кондратюк. Об этом пишет в своем блоге на "Корреспонденте" политолог-международник Никита Варламов.

"Как сообщил нам знакомый с ситуацией источник, Кондратюк вел записи по собственной инициативе в 2014-2016 гг., когда работал в Администрации президента Порошенко.

Никаких законных оснований у него для этого не было и записи он вел "на всякий случай".

И случай подвернулся в 2020 году — он принес Зеленскому эти записи как возможность дискредитировать Порошенко, отомстить ему за критику Зеленского и снять его с будущей избирательной гонки. У Зе за Кондратюка ухватились, дали ему хлебную должность главы Службы внешней разведки и ввели в состав СНБО, после чего стали ждать момента, когда нанести удар по пятому президенту.

И дождались. Отмечу, что в нормальном правовом обществе, незаконные записи не могут являться доказательством чего-либо. Но, не в криворожской школе права, которой плевать на законы и Конституцию. Там возможно все", - пишет Варламов.