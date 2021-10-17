"Слуги" в понедельник поговорят о ротациях в Кабмине, - Стефанчук

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

Стефанчук не стал называть фамилий министров, которые могут уйти в отставку

Фракция "Слуга народа" планирует на своем заседании в понедельник, 18 октября, рассмотреть вопрос о возможных кадровых ротациях в Кабмине. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер" в воскресенье, передает "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, завтра будет заседание фракции партии "Слуга народа", и будут решаться, в том числе, и кадровые вопросы. Но мы понимаем, что для того, чтобы они попали в зал (пленарных заседаний – ред.), должно пройти время.

Я просто могу сказать, что на этой неделе (речь идет о предстоящей пленарной неделе 19-22 октября – ред.) кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции мы будем решать кадровые вопросы будут вноситься в зал и по ним будет позиция парламента", - сказал он.

Вместе с тем Стефанчук не стал называть фамилий министров, которые могут уйти в отставку.

"Это большая, наверное, и проблема, и радость украинского народа, потому что как только назначают нового министра, сразу же ему пророчат, что через пару дней его будут увольнять. Я все-таки рекомендовал бы дождаться политического решения", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, президент Владимир Зеленский не планирует участвовать в заседании фракции "Слуга народа" в понедельник.

Кроме этого, он отметил, что фракция планирует рассмотреть вопросы, предусмотренные повесткой дня на ближайшую пленарную неделю, в том числе относительно законопроекта о приведении деятельности НАБУ в соответствие с Конституцией и по Нацбанка.

Стефанчук также считает, что профильный комитет Верховной Рады может через две недели подготовить законопроект №2143-3 о столице к рассмотрению во втором чтении.

"Закон о столице был проголосован в первом чтении и сейчас находится в комитете. Насколько я знаю, возможно, неделя-две и он будет подготовлен комитетом ко второму чтению и, возможно, будет вынесен в зал", - сказал спикер.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции. Оно состоится в понедельник, 18 октября.