"Слуги" уже собрали подписи за отставку Разумкова

Дмитрий Разумков Пресс-Служба Верховной Рады

Уже известно о по меньшей мере 160 подписей

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимые 150 подписей для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Об этом изданию "Интерфакс-Украина"заявил нардеп от" Слуги народа " Алексей Устенко.

"На момент моего подписания было уже 160 подписей", - сказал он.

Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Предложения об отзыве спикера могут вноситься в парламент не менее чем третью народных депутатов украины от конституционного состава Рады с их подписями.

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Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

К слову, ранее спикер ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности Разумков намерения не намерен.