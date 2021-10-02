"Слуги" определились, когда возьмутся за отставку Разумкова

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков РБК-Украина

Процедуру отзыва спикера начнут с понедельника

Представители фракции "Слуга народа" на заседании в субботу обсудили, когда будут увольнять с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в Telegram

"На фракции "Слуга Народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции было принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины с занимаемой должности", - написала она.

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Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

К слову, ранее спикер ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности Разумков намерения не намерен.