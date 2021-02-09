"Слуги народа" собираются провести очередной съезд 10 февраля: какие вопросы на повестке дня

Съезд партии "Слуга народа" УНИАН

На съезде будут определяться с кандидатами на довыборы по двум округам

Политическая партия "Слуга народа" в среду проведет съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов двух округах на довыборах в Верховную Раду. Об этом агентству "Интерфакс-Украина"сообщила заместитель председателя одноименной фракции Евгения Кравчук.

"На съезде будут рассматриваться два вопроса: выдвижение по двум округам - в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Других вопросов в повестке дня нет", - сказала она.

Вместе с тем, в пресс-службе партии "Слуга народа" агентству сообщили, что речь идет о 50-й и 87-й одномандатные избирательные округа.

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50 Донецкой области после того, как внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил полномочия.

К слову, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" на выборы по ОИО №50 пойдет Артем Марчевский - генпродюссер попавшего под санкции властей телеканала "112 Украина", а также руководитель Молодежного крыла "ОПЗЖ".