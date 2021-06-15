"Слуга народа" Вирастюк зачитал присягу нардепа под крики "Ганьба"

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Во время чтения Разумков официально объявил о признании Вирастюка народным депутатом

Украинский спортсмен Василий Вирастюк принял присягу народного депутата Украины от фракции "Слуга народа". Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о признании Вирастюка народным депутатом.

Отмечается, что принесения вновь избранным нардепом присяги проходило под многочисленные крики "Ганьба" со стороны некоторых представителей оппозиции.

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Напомним, ранее мы писали, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от " Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом. Такое решение члены ЦИК приняли единогласно.

Перед этим суд признал правомерным избрание Вирастюка народным депутатом. Он победил на довыборах со 100% результатами протоколов.