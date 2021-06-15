"Слуга народа" Вирастюк зачитал присягу нардепа под крики "Ганьба"
Во время чтения Разумков официально объявил о признании Вирастюка народным депутатом
Украинский спортсмен Василий Вирастюк принял присягу народного депутата Украины от фракции "Слуга народа". Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о признании Вирастюка народным депутатом.
Отмечается, что принесения вновь избранным нардепом присяги проходило под многочисленные крики "Ганьба" со стороны некоторых представителей оппозиции.
Напомним, ранее мы писали, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от " Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом. Такое решение члены ЦИК приняли единогласно.
Перед этим суд признал правомерным избрание Вирастюка народным депутатом. Он победил на довыборах со 100% результатами протоколов.