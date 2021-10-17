"Слуга народа" соберется на заседание фракции 18 октября: что обсудят

Съезд политической партии "Слуга народа" Фото из открытых источников

В частности, народные депутаты обсудят проект государственного бюджета на 2022 год

Партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции. Оно состоится в понедельник, 18 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По ее словам, заседание фракции начнется в 19: 00. В частности, народные депутаты обсудят проект государственного бюджета на 2022 год.

"В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". Среди вопросов повестки дня - обсуждение проекта государственного бюджета на 2022 год", - написала спикер партии.

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