home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

"Слуга народа" Пидласа заявила, что 58% украинцев довольны развитием страны. На самом деле все наоборот. Видео

Роксолана Пидласа Фото из открытых источников

27-летняя нардеп "Слуга народа" Роксолана Пидласа запуталась в социологических опросах и неправильно назвала количество украинцев, которые считают, что страна движется в правильном направлении, передает "Страна".

Как отмечается, видео ее слов в эфире ICTV опубликовано во вторник, 14 сентября.

Нардеп заявила, что более 58% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении.

"Все годы президентства Зеленского эти цифры держатся на уровне более 50%" - сказала она.

В ответ на это ведущий зачитал с экрана планшета данные опроса группы "Рейтинг" за 7 сентября. Впрочем сразу верить этим данным она отказалась.

"Направление развития Украины оценивают как правильное - 34%, как неправильное - 58%, не смогли ответить - 8%".

Действительно, согласно опросу "Рейтинг", который социологи провели с 2 по 4 сентября 2021, 58% граждан нашей страны считают, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении. Еще 34% населения довольны тем, как развивается страна. 8% респондентов не затруднились с ответом. Кроме того, относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи, а также жителей западных и центральных областей.

Фото из открытых источников

Отметим, согласно результатам опроса КМИС, проведенного в январе текущего года, 74% украинцев считали, что страна движется в неправильном направлении.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Одессе море заполнили сотни медуз. Видео В Египте для туристов появилась украиноязычная горячая линия, – Кулеба Израиль разрешит въезд вакцинированных туристов в страну с 19 сентября SpaceX через две недели запустит гражданских туристов в космос: Экипаж уже на базе

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект