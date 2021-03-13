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"Слуга народа" изменила структуру партии: Кто возглавляет новые органы

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко Фото из открытых источников

Политический совет партии будет возглавлять Давид Арахамия

Партия "Слуга народа" изменила структуру и избрала руководство и членов нового органа - политического совета. В частности, его возглавил глава фракции СН в парламенте, народный депутат Давид Арахамия. Об этом во время брифинга сообщил председатель партии Александр Корниенко. 

По его словам, были избраны четыре заместителя Арахамии: Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук. В частности, секретарем стал Анатолий Остапенко. 

"Национальный совет общин. Его будет возглавлять г-н Александр Завитневич, глава Черкасской областной организации. Этот орган будет отвечать за формирование региональной политики и распределение части государственного финансирования, связанного именно с функционированием региональных ячеек", - отметил Корниенко. 

Наряду с тем, по информации "Укринформа" среди избранных членов политсовета есть и кабминовцы: министр культуры Александр Ткаченко, министр юстиции Денис Малюська, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин.

Всего в политический совет будет входить 73 человека. Состав политсовета впоследствии доукомплектуют. 

Как известно, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмигаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящих органа: политический совет партии и Национальный совет общин.

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Ранее сообщалось, что автомобиль председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии заметили припаркованным на пешеходном переходе. Самого чиновника в нем не было. 

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