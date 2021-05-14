"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют на парламентских выборах, - опрос

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в это воскресенье, то самое большое количество голосов избирателей получили бы "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводилось Центром "Социальный мониторинг" в период с 28 апреля по 6 мая 2021 года.

Всего в Верховной Раде оказалось бы четыре политсилы:

"Слуга народа" - 23,5%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,1%;

"Европейская солидарность" - 17,9%;

ВО "Батькивщина" - 11,8%

Фото из открытых источников

При этом, по количеству мандатов, парламент выглядел бы следующим образом:

"Слуга народа" - 141 мандат;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 123 мандата;

"Европейская солидарность" - 110 мандатов;

ВО "Батькивщина" - 76 мандатов.

Фото из открытых источников

Также респонденты отвечали на вопрос: "Считаете ли вы, что для мирного урегулирования (т.е. для восстановления мира в Украине и возвращения Донбасса) Владимир Зеленский должен провести личную встречу с Владимиром Путиным?"

70,8% ответили, что да, должен. 22,1% опрошенных ответили отрицательно.

Фото из открытых источников

Более половины респондентов - 52,9% ответили утвердительно на вопрос, должен ли президент Украины Владимир Зеленский ради возвращения Донбасса и восстановления мира в Украине провести личную встречу с руководителями ОРДЛО. 39,0% заявили, что нет, не должен.

Фото из открытых источников

Подавляющее большинство украинцев по-прежнему считают, что власть полностью провалила вопрос вакцинации от коронавируса - 75,5%. Только 18,3% считают, что чиновники справляются с этим вопросом.

Фото из открытых источников

При этом 70,3% респондентов отметили, что причины провала связаны с субъективными причинами: непрофессионализмом украинской власти, политическими интересами при выборе вакцины. Только 17,9% уверены, что причины провала объективны - большая очередь на вакцины в мире, сложность проведения переговоров.

Фото из открытых источников

Также более половины опрошенных - 51,2% уверены, что украинская власть поступила неправильно, отказавшись от одностороннего освобождения руководством самопровозглашенных ЛДНР четырех удерживаемых украинок и их передачи на линии соприкосновения представителю ОПЗЖ. Только 31,8% респондентов считают, что это правильный шаг.

Фото из открытых источников

Отвечая на вопрос: "Как решение власти о закрытии телеканалов "Ньюсван", "ЗИК" и "112 Украина" повлияет на репутацию украинской власти в мире", 31% респондентов выразили уверенность, что ухудшится. Только 12,9% считают, что улучшится, и 41,4% - что останется без изменений.

Фото из открытых источников

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" c 28 апреля по 06 мая 2021 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3017 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10 – 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента.