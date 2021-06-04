"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – лидируют на выборах в Днепропетровский облсовет, – опрос

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Если бы выборы в Днепропетровский областной совет прошли в ближайшее воскресенье, то среди депутатов оказались бы представители 6 политических партий, причем большинство из которых – от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Слуги народа". Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного "Центром исследования развития территорий" 1-3 июня.

Так, новый состав Днепропетровского облсовета выглядел бы следующим образом:

"Слуга народа" – 20,1%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 18%

"Пропозиция" – 13,5%

"Европейская Солидарность" – 8,2%

"Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 7,8%

"Батькивщина" – 5,7%.

Кроме того, респонденты также высказали свое мнение относительно закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІK. 48% опрошенных оценили действия власти негативно, считая, что таким образом чиновники хотят ограничить критику в свой адрес. Только 11,5% респондентов поддерживают действия власти.

Также, совокупно, 44,2% опрошенных заявили, что атака власти на председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука – несправедлива и противоправна.

"Центр исследования развития территорий" провел социологический опрос на тему политических настроений жителей Днепропетровской области. Было опрошено 1600 жителей региона в возрасте от 18 лет и старше, выборка является репрезентативной для населения области по возрасту, полу и места жительства. Метод – личное формализованное интервью "лицом к лицу" (faceto-face). Сроки проведения исследования 1-3 июня 2021 года. Допустимая погрешность не превышает 3,5%.