"Слуга народа" хочет выдвинуть Вирастюка кандидатом в нардепы, - СМИ

Василий Вирастюк Фото из открытых источников

Его кандидатуру должны утвердить на съезде партии

"Слуга народа" хочет выдвинуть спортсмена Василия Вирастюка кандидатом на довыборы в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, довыборы в округе назначили на 28 марта 2021 года после того, как нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович сложил полномочия в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

Известно, что на 87 округе баллотируются также представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.

Кроме этого, источники утверждают, что на 50 округе, где также состоятся перевыборы из-за сложения полномочий нардепом Русланом Требушкиным, сильных кандидатов от "Слуги народа" нет, поэтому, вероятнее всего, там будет выдвинут "технический кандидат".

Напомним, ранее стало известно, что политическая партия "Слуга народа" проведет съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов по двум округам на довыборах в Верховную Раду.