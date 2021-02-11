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"Слуга народа" хочет выдвинуть Вирастюка кандидатом в нардепы, - СМИ

Василий Вирастюк Фото из открытых источников

Его кандидатуру должны утвердить на съезде партии

"Слуга народа" хочет выдвинуть спортсмена Василия Вирастюка кандидатом на довыборы в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники. 

Согласно сообщению, довыборы в округе назначили на 28 марта 2021 года после того, как нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович сложил полномочия в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

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Известно, что на 87 округе баллотируются также представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.

Кроме этого, источники утверждают, что на 50 округе, где также состоятся перевыборы из-за сложения полномочий нардепом Русланом Требушкиным, сильных кандидатов от "Слуги народа" нет, поэтому, вероятнее всего, там будет выдвинут "технический кандидат".

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Напомним, ранее стало известно, что политическая партия "Слуга народа" проведет съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов по двум округам на довыборах в Верховную Раду. 

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