"Слуга народа" Дмитриева пришла в Раду с бриллиантовыми часами стоимостью 400 тысяч

Часы показывают время по Киеву, Лондону, Парижу, Токио и Лос-Анджелесу одновременно

Фото из открытых источников

Нардеп из фракции "Слуга народа" Оксана Дмитриева часто попадает в обзоры моды парламентариев. То с дорогой сумкой, то с маской в тон наряду, то в костюме экстравагантного покроя. Более того, она вечно купается во внимании мужчин, с которыми вместе трудится под куполом ВР.

На днях фотокорреспонденты "Страны" заметили на запястье Оксаны броский аксессуар. Оказалось, что это часы люксовой швейцарской марки Jacob & Co.

Модель, как у Дмитриевой, которая сочетает работу в парламенте вместе со своей стоматологической практикой, называется Five Time Zone и кроме местного времени показывает, который сейчас час в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Токио и Париже. Циферблат часов из белого золота, базель инкрустирован бриллиантами 3,25 карат, а ремешок выполнен из кожи аллигатора.

Фото из открытых источников

Такое оригинальное украшение стоило порядка $15 000, когда только появилось в продаже. Сейчас же эту модель можно найти со скидкой аж до 60%, так как коллекция уже устарела. Также есть более люксовая версия хронографа, где россыпь драгоценных камней по всему циферблату. В таком случае часы потянут уже на $20 000.

Фото из открытых источников

Отметим, что эта модель подходит как женщинам, так и мужчинам. Интересно, что она популярна среди рэперов и футболистов. Голливудские папарацци видели Jacob & Co на руке исполнителя Джей Зи, легендарного игрока "Барселоны" и сборной Бразилии Рональдиньо, а также 19-летнего Ромео, сына Девида и Виктории Бекхэм.