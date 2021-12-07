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"Слуга народа" Чернев назвал советских солдат оккупантами

Егор Чернев
Егор Чернев Фото из открытых источников

Добавим, что дед президента Украины Владимира Зеленского Семен служил в советской армии

Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев, назвал советских солдат оккупантами и коллаборантами. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ICTV.

"Напомню, что за 10 лет существования УПА было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тысяч. И это исключительно маленькая УПА", – заявил Чернев.

Это вызвало огромную волну негатива.

Напомним, что дед президента Украины Владимира Зеленского Семен служил в советской армии.

Добавим, что Чернев также известен сбором подписей за отстранение советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, законопроектом №5143 "о коллаборационизме", который предусматривает наказание за отрицание российской агрессии, а также тем, что требовал исключения из ТКГ по Донбассу Витольда Фокина. 

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