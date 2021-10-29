"Слуга народа" 1 ноября проведет заседание фракции: Что рассмотрят
В частности будут обсуждаться кадровые вопросы
Фракция "Слуга народа" 1 ноября собирает заседание, на котором обсудит ряд вопросов. Об этом говорилось в Telegram-канале пресс-секретаря партии Юлии Палийчук.
"Заседание состоится в 19:00 в КВЦ "Парковый", - говорится в сообщении.
В частности, во время встречи, нардепы рассмотрят:
- кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;
- избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на эту должность сейчас является народный депутат Андрей Мотовиловец;
- другие вопросы, связанные с работой фракции.
Как сообщалось ранее, заседание Львовского облсовета отменили из-за малого количества депутатов. Политики побоялись прийти на сессию вследствие угрожающей ситуации в регионе.
При этом, президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором среди прочего планируют рассмотреть вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.
Также, на внеочередном созыве будут рассматриваться важные социальные и медицинские вопросы.