"Слуга народа" 1 ноября проведет заседание фракции: Что рассмотрят

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В частности будут обсуждаться кадровые вопросы

Фракция "Слуга народа" 1 ноября собирает заседание, на котором обсудит ряд вопросов. Об этом говорилось в Telegram-канале пресс-секретаря партии Юлии Палийчук.

"Заседание состоится в 19:00 в КВЦ "Парковый", - говорится в сообщении.

В частности, во время встречи, нардепы рассмотрят:

кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;

избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на эту должность сейчас является народный депутат Андрей Мотовиловец;

другие вопросы, связанные с работой фракции.

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Как сообщалось ранее, заседание Львовского облсовета отменили из-за малого количества депутатов. Политики побоялись прийти на сессию вследствие угрожающей ситуации в регионе.

При этом, президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором среди прочего планируют рассмотреть вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.

Также, на внеочередном созыве будут рассматриваться важные социальные и медицинские вопросы.