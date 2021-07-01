Словения пообещала принять участие в саммите Крымской платформы

Словенская сторона будет представлена во время инаугурационного саммита этой инициативы на высоком уровне

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел телефонный разговор с дипломатическим советником президента Словении Смиляной Кнез. Стороны обсудили предстоящий саммит Крымской платформы . Об этом сообщает пресс-служба ОПУ .

"Смиляна Кнез заверила в поддержке Любляной деятельности Крымской платформы и отметила, что словенская сторона будет представлена во время инаугурационного саммита этой инициативы на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопрос о членстве Украины в Евросоюзе, поскольку Словения начала председательствовать в Совете ЕС.

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Ранее сообщалось, что участие в саммите Крымской платформы подтвердили руководители институтов Европейского Союза - президент Европейского Совета Шарль Мишель, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.