live
Новости » Политика Читати новину українською

Словения пообещала принять участие в саммите Крымской платформы

Словения Фото из открытых источников

Словенская сторона будет представлена во время инаугурационного саммита этой инициативы на высоком уровне

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел телефонный разговор с дипломатическим советником президента Словении Смиляной Кнез. Стороны обсудили предстоящий саммит Крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Смиляна Кнез заверила в поддержке Любляной деятельности Крымской платформы и отметила, что словенская сторона будет представлена во время инаугурационного саммита этой инициативы на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопрос о членстве Украины в Евросоюзе, поскольку Словения начала председательствовать в Совете ЕС.

Новости по теме: В МИД РФ резко высказались относительно планов Украины провести Крымскую платформу

Ранее сообщалось, что участие в саммите Крымской платформы подтвердили руководители институтов Европейского Союза - президент Европейского Совета Шарль Мишель, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Больше не грозит: Киркорова исключили из черного списка артистов Филиппа Киркорова включили в черный список российских артистов Рэпер Моргенштерн судится с СБУ, чтобы получить право на въезд в Украину В Украине разрешили массовые мероприятия со 100% наполнением зрителей, - Минкульт

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект