Словения пообещала принять участие в саммите Крымской платформы
Словенская сторона будет представлена во время инаугурационного саммита этой инициативы на высоком уровне
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел телефонный разговор с дипломатическим советником президента Словении Смиляной Кнез. Стороны обсудили предстоящий саммит Крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Смиляна Кнез заверила в поддержке Любляной деятельности Крымской платформы и отметила, что словенская сторона будет представлена во время инаугурационного саммита этой инициативы на высоком уровне", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопрос о членстве Украины в Евросоюзе, поскольку Словения начала председательствовать в Совете ЕС.
Ранее сообщалось, что участие в саммите Крымской платформы подтвердили руководители институтов Европейского Союза - президент Европейского Совета Шарль Мишель, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.