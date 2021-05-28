Словакия выделит Украине 600 тыс. евро на вакцины от COVID-19

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Также будет оказана помощь больнице "Охмадет"

Правительство Словакии выделит для Украины 600 тыс. евро для закупки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Как отмечается, о таком шаге заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Также Эдуард Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем.

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Кроме этого, он рассказал, что Словакия передает детской больнице "Охмадет" сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 тыс. евро.

В то же время Денис Шмыгаль заверил главу правительства Словакии, что Украина работает над созданием цифрового Национального "ковид-сертификата", который будет совместим с соответствующим сертификатом в ЕС и ВОЗ.

Напомним, завтра, 29 мая, в столице будут вакцинировать людей, которые стали в лист ожидания в "Дії", в большом Центре вакцинации от COVID-19 на территории Международного выставочного центра.