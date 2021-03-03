Словацкий премьер пошутил о передаче Закарпатья России. В МИД возмутились

Украинское ведомство требует извинений от чиновника

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, чье правительство оказалось на грани коллапса из-за закупки российского препарата от COVID-19, некорректно пошутил о договоренностях с Россией, заявив об "обмене Закарпатской Украины на вакцину".

Как передает "Укринформ" это произошло во время выступления Матовича в эфире Radio Expres.

Так, во время радиоэфира журналист отметил, что Матович вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и спросил его, что глава правительства пообещал россиянам за поставки вакцины.

"Закарпатскую Украину", - ответил словацкий премьер, вызвав недоумение у журналиста.

Потом Матович дал понять, что пошутил, и посетовал, что бытует мнение, будто бы договоренности с россиянами автоматически предусматривают измену Словакии.

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - подчеркнул чиновник.

Словацкий премьер добавил, что его миссия заключалась в том, "чтобы предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".

На это некорректное высказывание словацкого главы правительства очень быстро отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Твиттере.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Обидно, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - отметил украинский министр.

Сейчас Министерство иностранных дел Украины требует извинений от Игоря Матовича за некорректные высказывания. При этом в ведомстве добавили, что такие шутки особенно оскорбительны для Украины в условиях российской агрессии и оккупации Крыма и части Донбасса.

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Ранее сообщалось, что Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь регистрации препарата в ЕС. В свою очередь российский фонд прямых инвестиций сообщил, что "Спутник V" одобрен к применению в Словакии.