Слободчук о книге про Коломойского и Зеленского: Это удар по репутации президента, Запад недоволен

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Выход в свет книги журналиста Мишеля Кейси (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об украинском олигархе Игоре Коломойском и его связях с президентом Владимиром Зеленским является ударом по репутации главы украинского государства и свидетельствует о том, что на Западе существует некое недовольство им. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политический консультант и политтехнолог Сергей Слободчук.

"В данном случае это удар по репутации. Вот такие публикации про Зеленского. Потому что несколько искажена, преувеличена роль Коломойского. Но поменялось отношение, есть недовольства. Мы видим это потому, что выходит уже не 1-й, не 5-й и не 25-й критический материал. Соответственно, есть недовольство, под это подвязываются факты – Коломойский, репрессии против телеканалов. Мы помним публикацию в газете "Independent", "Forbes" помним - журнал для мировой элиты, для высшего самого богатого слоя, где прямо написали, что нет никакой "деолигархизации", что под ширмой "деолигархизации" идет атака против главного политического противника Зеленского, он им считает Медведчука", - отметил эксперт.

При этом Слободчук не исключает, что в дальнейшем сплывут и другие неприятные для президента Зеленского факты.

"Дальше будут другие факты и так далее – набор критических фактов, которые звучат в мировой повестке, они просто о недовольстве. Поэтому звучит Коломойский, потому что у него там достаточно одиозная репутация, в штате Делавэр идет канцлерский суд, его результаты пока не известны… Это все политическая борьба", - подытожил эксперт.

Напомним, в США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Мишеля Кейси (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схемах отмывания средств при покупке недвижимости в Америке. Она доступна в частности на сервисе Amazon. Предисловие к ней написал шведский экономист Андерс Ослунд.