Следующий отопительный сезон начнется вовремя, - Шмыгаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Подготовку к сезону уже начали

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон 2021-2022 годов начнется вовремя. Об этом он рассказал во время Часа вопросов к правительству, сообщает УНИАН.

По словам главы КМУ, в Украине уже началась подготовка к новому отопительному сезону. Этот процесс находится на контроле главы правительства и профильных министерств: Министерства развития общин и территорий, а также Министерства энергетики.

Новости по теме: Тарифы снова пошли вверх: Сколько будет стоить для украинцев газ в июле

"Относительно ситуации с подготовкой теплоэлектроцентралей к отопительному сезону – это комплексный вопрос. Сейчас также профильные министерства с НАК "Нафтогазом" решают вопрос подготовки ТЭЦ к отопительному сезону. Он будет начат вовремя, в определенные законом сроки, без срывов", - заверил премьер-министр.

Новости по теме: В Украине упростили условия присоединения к газовым системам

Напомним, правительство прогнозирует, что в 2021 году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут 33%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.