Следующий отопительный сезон начнется вовремя, - Шмыгаль
Подготовку к сезону уже начали
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон 2021-2022 годов начнется вовремя. Об этом он рассказал во время Часа вопросов к правительству, сообщает УНИАН.
По словам главы КМУ, в Украине уже началась подготовка к новому отопительному сезону. Этот процесс находится на контроле главы правительства и профильных министерств: Министерства развития общин и территорий, а также Министерства энергетики.
"Относительно ситуации с подготовкой теплоэлектроцентралей к отопительному сезону – это комплексный вопрос. Сейчас также профильные министерства с НАК "Нафтогазом" решают вопрос подготовки ТЭЦ к отопительному сезону. Он будет начат вовремя, в определенные законом сроки, без срывов", - заверил премьер-министр.
Напомним, правительство прогнозирует, что в 2021 году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут 33%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.