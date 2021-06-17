Следующее заседание СНБО состоится в пятницу: Что в повестке дня

Заседание СНБО Офис президента Украины

Заседание начнется в 17:00, а ориентировочно в 18:00 состоится брифинг секретаря СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание в пятницу, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"18 июня 2021 года в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, ул. Банковая, 11)", - говорится в сообщении.

На предварительной повестке дня предстоящего заседания вынесены следующие вопросы:

По рассмотрению Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. (ТАЙНО). О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие Указом Президента Украины от 25 марта 2021 № 122. Разное.

По завершении заседания планируется брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова (ориентировочно в 18:00).

Напомним, 4 июня состоялось плановое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, во время которого рассмотрели вопрос об углублении интеграции Украины в НАТО и заслушали отчеты о выполнении своих предыдущих решений.

В частности, в тайном режиме рассмотрения вопроса углубления интеграции Украины в Североатлантический альянс (НАТО) СНБО принял ряд соответствующих решений.