Следующее заседание СНБО проведет на Донбассе: Названа повестка дня
Всего будет рассмотрено восемь вопросов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что следующее заседание СНБО состоится 30 июля. Его планируют провести на Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Заседание, которое состоится завтра, будет продолжаться на территории Донецкой области", – подчеркнул Данилов.
По его словам, повестка дня уже сформирована. Всего члены СНБО рассмотрят восемь вопросов.
"Будут вопросы границы, будут вопросы безопасности в энергетическом секторе, будут вопросы, связанные с медициной, с водой", – подчеркнул чиновник.
Он также подчеркнул, что СНБО продолжит практику выездных заседаний, чтобы привлекать органы местного самоуправления.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос тарифов на электроэнергию для населения будет рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). По его словам, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 гривни за кВт·ч.