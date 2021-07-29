Следующее заседание СНБО проведет на Донбассе: Названа повестка дня

Заседание СНБО Офис президента Украины

Всего будет рассмотрено восемь вопросов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что следующее заседание СНБО состоится 30 июля. Его планируют провести на Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Заседание, которое состоится завтра, будет продолжаться на территории Донецкой области", – подчеркнул Данилов.

По его словам, повестка дня уже сформирована. Всего члены СНБО рассмотрят восемь вопросов.

"Будут вопросы границы, будут вопросы безопасности в энергетическом секторе, будут вопросы, связанные с медициной, с водой", – подчеркнул чиновник.

Он также подчеркнул, что СНБО продолжит практику выездных заседаний, чтобы привлекать органы местного самоуправления.

Новости по теме: Зеленский подписал указ СНБО о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос тарифов на электроэнергию для населения будет рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). По его словам, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 гривни за кВт·ч.