Следующее заседание СНБО может состояться 18 июня, - Арахамия

По словам Давида Арахамии, заседание уже традиционно проводятся по пятницам

"Всегда по пятницам. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится", - отметил политик.

Напомним, 4 июня состоялось плановое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, во время которого рассмотрели вопрос об углублении интеграции Украины в НАТО и заслушали отчеты о выполнении своих предыдущих решений.

В частности, в тайном режиме рассмотрения вопроса углубления интеграции Украины в Североатлантический альянс (НАТО) СНБО принял ряд соответствующих решений.