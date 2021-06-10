Следующее заседание СНБО может состояться 18 июня, - Арахамия
По словам Давида Арахамии, заседание уже традиционно проводятся по пятницам
Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украина скорее всего состоится на следующей неделе. Об этом глава партии "Слуга народа", председатель депутатской фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал на пресс-конференции, передает "Укринформ".
"Всегда по пятницам. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится", - отметил политик.
Напомним, 4 июня состоялось плановое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, во время которого рассмотрели вопрос об углублении интеграции Украины в НАТО и заслушали отчеты о выполнении своих предыдущих решений.
В частности, в тайном режиме рассмотрения вопроса углубления интеграции Украины в Североатлантический альянс (НАТО) СНБО принял ряд соответствующих решений.