Следственный судья имеет все законные основания освободить Медведчука из-под домашнего ареста, - Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Прокуратура пропустила срок подачи в суд ходатайства о продлении меры пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Теперь следственный судья имеет все законные основания освободить оппозиционного политика из-под домашнего ареста. Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил доктор юридических наук Виталий Журавский.

"Я хотел бы вам сказать одно, что прокуратура пропустила срок подачи ходатайства о продлении срока содержания под домашним арестом народного депутата Виктора Медведчука. Если бы от Генеральной прокуратуры были новые эпизоды, то она имела возможность это сделать в четко определенный срок, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, который устанавливает, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее, чем за 10 дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей. Сегодня какое число? 7-е. А заканчивается 9-го. То есть ясно, что судья теперь имеет все законные основания освободить Медведчука из-под домашнего ареста", - сказал Виталий Журавский.

Он подчеркнул подчеркнул, что Виктор Медведчук должен быть освобожден под личное обязательство.

"Вовремя не внесено в суд ходатайство о продлении меры пресечения народному депутату Медведчуку. Он должен быть освобожден под личное обязательство. Он никуда же не убегал, не скрывался от следствия и имеет сейчас законные все основания исполнять обязанности народного депутата. Это право дал ему народ и никто из власти не имеет права его отбирать", - отметил Виталий Журавский.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей".

То есть, ОП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.