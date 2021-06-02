Скорик: Власть сконцентрировалась на том, чтобы отодвинуть Медведчука от политического процесса и продолжает давить на ОПЗЖ, но у нее ничего не получится

Николай Скорик Фото из открытых источников

Все, что делается в последнее время нынешней властью, делается с точки зрения того, чтобы выполнить указания кураторов зарубежных с целью, чтобы Украина еще больше стала зависимой, еще больше усилилась степень внешнего управления нашей страной. Об этом на многотысячном митинге украинцев, которые выступают против продажи земли, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик.

Он подчеркнул, что события, которые разворачиваются вокруг продажи земли, судебной реформы - яркий тому пример.

"Это касается земли, собственности, той реформы, которую они сейчас затеяли в парламенте в отношении судебной реформы. Я не сильный сторонник КС, потому что за 7 последних лет КС не сподобился принять ни одного решения по ключевым для страны вопросам: ни по языку, ни по люстрации, ни по дурацкому закону по декоммунизации, многим другим. Но вместе с тем то, что сейчас делают с судебной системой и КС – это один и элементов того, что собираются сделать с землей для того, чтобы под рассказы о том, что судебную систему надо реформировать наши граждане были лишены любой возможности протестовать неправомерные действия власти", - подчеркнул нардеп.

Скорик заявил, что власти не удастся отодвинуть от политического процесса председателя политсовета ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука, как и побороть оппозиционную политсилу.

"Я думаю, вы прекрасно видите, что в последнее время власть сконцентрировалась на том, чтобы давить на нашу политическую силу, чтобы сделать все возможное для того, чтобы отодвинуть от политического процесса одного из лидера нашей политической силы Виктора Владимировича Медведчука. Мы уверены, что им это не удастся", - добавил политик.

Он отметил, что власть должна осознать, что вопрос с украинской землей должен решаться исключительно на референдуме.

Напомним, в Киеве возле Верховной Рады на митинг против открытия рынка земли, организованный партией "Оппозиционная платформа - За жизнь", собралось около 5 000 человек, митингующих против открытия рынка земли.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал принятие закона о рынке земли преступлением против украинского народа. Политик уверен, что принятие данного закона - это результат внешнего управления Вашингтона, которое введено в Украине.