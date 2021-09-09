Скорик: Попытка упрятать лидера оппозиции Медведчука в тюрьму показывает миру лицо этого режима

Николай Скорик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Попытка нынешней власти упрятать в тюрьму председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука показывает всему миру лицо этого режима. Об этом во время митинга у здания Верховной Рады заявил народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик.

"Своим присутствием (на митинге, - ред.) вы лишний раз показали и всей нашей стране, и мировому сообществу, что Украина это не только маргинальное националистическое меньшинство. А Украина это вы - интеллигентные, нормальные, адекватные люди.

Вы знаете, вот два сообщения, которые последние дни появились в прессе. Это то, что власть собирается буквально в ближайшие дни ввести локдаун и все понимают, что это никак не связано с борьбой с ковидом, потому что летом этот вопрос ее не волновал, а связано с тем, что власть боится протестов, потому что она понимает, что обстановка в обществе такая, что выживать с этими тарифами невозможно. Все обещания, которые давала власть в отношении возврата мира и экономического подъема, эти обещания невыполнимы. Власть продает землю, власть вернула игорный бизнес, власть уничтожает медицину, власть уничтожает образование..", - подчеркнул Скорик.

Также он добавил: "И вот второе сообщение - вы знаете, я прочитал вчера с большим удивлением, что бюджетный комитет вчера дал добро на выделение 70 миллионов гривен так называемому новому президентскому университету. Вот здесь я вижу по лицам достаточно много людей, которые имеют отношение к высшему образованию. И вот я вижу то, что происходит в моей родной Одессе, когда Одесский национальный университет имени Мечникова, университет с полуторавековой историей просто уничтожается. Там сокращают сотрудников, закрыли физический факультет, ведут разговоры, что в Одессе нужно оставить три-четыре вуза. В этой ситуации президент начинает строить какой-то новый мифический университет, не понимая что университет - это не стены и окна, университет - это научные школы, которые не создать ни за дни, ни за годы, они создаются десятилетиями. Это одна из главных проблем попытка со стороны власти сделать так, чтобы наши молодые граждане не имели возможности получить ни высшее, ни даже среднее образование", - заявил парламентарий.

Вместе с тем Скорик напомнил, что раньше Украина жила в окружении друзей.

"Мы со всеми торговали, со всеми были нормальные отношения. А сейчас... Я не говорю про отношения с Российской Федерацией. С Венгрией они (власть, - ред.) общаться не могут, Беларусь у них главный враг, с Польшей у них тоже масса проблем. Мы должны с вами эту ситуацию изменить и главная цель этого митинга - показать власти, что дальше так жить нельзя", - указал Скорик.

Кроме того он озвучил главные цели сегодняшнего митинга под Радой.

"Свободу Виктору Медведчуку. Потому что давление и попытка упрятать лидера оппозиции в тюрьму показывает всему миру лицо этого режима.

Отказ от давления на независимые СМИ и прекращение этой абсолютно незаконной практики, когда СНБО закрывает то что ему хочется и когда ему хочется.

Выполнение Минских соглашений. То, что делает власть, я считают, что президент должен выйти к обществу и сказать, что он не хочет возвращать мир. Вспомните, что он говорил чуть больше двух лет назад, когда он вступил на должность президента. Что он готов к переговорам. Вы видели какие то переговоры? Вы видели какие-то действия… Должны признать, что мир они не хотят, и все ведут просто к затягиванию процесса.

Снижение тарифов. Потому что вернувшись в свои дома и получив платежки не только присутствующие на митинге, а вся страна понимает. что не просто сложно жить а просто невозможно выживать, когда оплата коммунальных платежей чуть ли не в два раза превышает месячный доход семьи.

Ну и главное - это возврат Украине нормального вектора развития, нормальных таксономических законов, когда власть будет думать об интересах своего государства и своей страны. Достичь этого можна на сегодняшний день уже даже не просто через отставку правительства,. Отставка правительства ничего не изменит, а замена трех-четырех министров, как они говорят это вообще бред. Нужны перевыборы, перезагрузка власти и перевыборы президента, Верховной Рады.

Думаю, что услышав эти требования, власть должна задуматься, что все идет в стране к тому, чтобы ситуация реально поменялась", - резюмировал Скорик.