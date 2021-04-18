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Швейцария предложила провести встречу Байдена и Путина, - СМИ

Владимир Путин и Джо Байден

 Фото из открытых источников

Официального подтверждения этой информации пока не поступало

В Швейцарии заявили, что готовы принять предстоящий саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает SWI swissinfo.ch

Согласно сообщению, швейцарские СМИ со ссылкой на собственные источники заявляют, что появилась информация о том, что стране через дипломатические каналы уже сделала соответствующее предложение России и США. 

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В то же время в Федеральном департаменте иностранных дел (FDFA) отметили, что "Швейцария готова предложить свои добрые услуги, когда они будут полезны и желательны", в частности это касается и организации и проведения конференций на территории страны. 

"По соображениям конфиденциальности, FDFA не может предоставлять никаких деталей относительно конкретных случаев", - заявила пресс-секретарь ведомства.

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Напомним, 13 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во второй раз провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, общаясь американский лидер предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране. 

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