Шуфрич: Зеленский фактически держит Медведчука в заложниках, надеясь надавить на Путина

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

Президент Украины Владимир Зеленский фактически держит председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в заложниках, чтобы надавить на президента Российской Федерации Владимира Путина.

Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Знаете, все стало на свои места, когда полгода назад нам говорили, что все обвинения, тогда было три, сейчас уже есть четвёртое. Уже прошло полгода по первым трём (делам, - ред.) ничего не получилось, надо Виктора (Медведчука, - ред.) выпускать из-под ареста, так придумали четвёртое, чтоб ещё 180 дней нашего товарища продержать под арестом. Тогда нам сказали, вы понимаете зачем это делается? Это делается ради того, чтобы давить на позицию Путина. Мы бы сказали, что это какой-то идиотизм. Мы понимаем, что это сведение каких-то политических счетов", - высказался парламентарий.

Вместе с тем он добавил: "Но когда вчера наш президент на прямой вопрос журналиста дал обширный ответ, мы, честно, ахнули. Оказывается, все стало на свои места. Все эти нелепые обвинения... в реалистичность и возможность их доказать не верил никто. А теперь мы понимаем, что изначально не верила и власть, которая рассчитывала в такой способ оказать давление на российское руководство", - подчеркнул Шуфрич.

При этом, отвечая на вопрос, считает ли Шуфрич, что Медведчук является заложником Зеленского для того, чтобы украинский президент смог встретиться с Путиным, политик заявил: "Можно делать подобный вывод, услышав вчерашнее объяснение и ответ на вопрос журналиста. Журналист его (Владимира Зеленского, - ред.) спрашивал не совсем об этом, а президент рассказал намного больше, чем его спрашивали. Вы знаете, на это рассчитывают, затеяв такую беспрецедентную травлю оппозиционного политика, лидера "Оппозиционной платформы" Медведчука, но это было довольно тупое и бесперспективное решение. Мы надеемся, что получим объяснение, на то что сказал президент Украины. Потому что нельзя человека держать под арестом, желая вызвать какую-то реакцию лидера иностранного государства", - подытожил Шуфрич.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.