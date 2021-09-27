Шуфрич: Я, как совладелец "Першого Незалежного", буду требовать от власти показать основания закрытия телеканала

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, как совладелец телеканала "Перший Незалежний", обратится к представителям власти с требованием показать основания, из-за которых канал закрыли. Об этом он заявил в эфире "Першого Незалежного".

"Я хочу спросить власть, уже как собственник, показать мне основания. Где ж те основания, из-за которых "Перший Незалежний" отключен от возможности транслировать свои программы через спутник, на что лицензия, кстати, есть, ее никто не аннулировал. Также фактически запрещены провайдерам, которые передают ваши программы по кабельным сетям, это делать. Это фактически запрет. На основании чего?" – сказал он.

Шуфрич отметил, что теперь от имени журналистов и от своего имени будет общаться с политическими структурами, чтобы они объяснили, в чем же причина, в чем же мы нарушаем закон.

"Сегодня суды бояться рассматривать ваши иски. Иски и трех телеканалов, и собственников этих телеканалов. Есть иск и в Окружной суд и "Першого Незалежного", но там, откровенно говоря, нам угрожают роспуском суда, если иск будет рассматриваться. А не удовлетворить его нельзя. Там настолько очевидное нарушение закона. Более того подставился этот зампредседателя СБУ. В случае решения суда в нашу пользу, он должен быть привлечен к ответственности. У него целый ряд статей. Там сроки немаленькие. Я понимаю переживания власти из-за ответственности. Тем не менее, я буду призывать к компромиссу", - указал нардеп.

По его словам, если власть признает незаконность своих действий, то стороны смогут прийти к какому-то компромиссу.

"Мы не будем прикрываться Конституцией, правами журналистов на работу, если будет доказано, что мы нарушили закон. Пока никто доказать этого не может", - добавил Шуфрич.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ". Заявление Любицкого не соответсвуют действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному пправу, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.