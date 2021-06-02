Шуфрич: Прежде, чем запускать рынок земли в Украине, власть обязана установить на нее справедливую цену

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

Прежде, чем запускать рынок земли в Украине, действующая власть обязана установить на нее справедливую цену. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич во время митинга против открытия рынка земли под Верховной Радой.

"Мы все сегодня пришли с одной единственной целью - сказать этой власти: "Руки прочь от земли!". Они что имеют какое-то отношение к этой земле?!... И конечно же, у меня вопрос. Ровно двадцать лет назад я со своими товарищами в этой Верховной Раде боролись за право народа распоряжаться землей. Наши оппоненты разнесли Верховную Раду в клочья. Все было разгромлено. Несколько дней восстанавливали табло, восстанавливали систему голосования и мы тогда бюллетенями проголосовали за святое право наших граждан владеть землей, за так называемый Земельный кодекс. Но тогда сразу мы внесли и мораторий на продажу земли и объяснили почему. Мы знали, что люди еще не в состоянии получить справедливую цену на землю", - отметил он.

Шуфрич подчеркнул, что у наших соседей - Венгрии, Румынии, Польше - земля в семь-десять раз дороже, чем цена по которой уже с 1 июля хотят продавать землю в Украине.

"Мы недавно считали, за одну сотку земли по цене в 25 тыс. грн, которую определила власть, можно будет купить пачку тех масок, в которых мы вынуждены ходить из-за этой власти. В условиях, когда они говорят, что все хорошо, уровень смертности (в Украине, - ред.) всегда был третьим в Европе и 9-м в мире, а по количеству погибших на количество населения Украина опережает Индию. Мы сегодня первые в мире. И на этом фоне они еще хотят, чтобы мы распродавали землю. Люди, конечно, пойдут ее продавать, ведь им нужно выживать. А мы говорим: "давайте сначала создадим стоимость земли, чтобы она стоила не 25 тыс. а 250-350 тыс. грн, то есть не менее 10 тыс. дол за гектар и тогда уже люди пусть распоряжаются своим правом на землю. А сегодня получается, те держиморды, которые обкрадывали людей десятки лет, за бесценок хотят заставить их продать землю. А через год-два люди с вилами пойдут забирать свою землю и будут говорить, что это - незаконно, не конституционно. И выведут армию, как это уже было", - сказал он, добавив, что этого нельзя допустить.

При этом Шуфрич напомнил, что в Украине за последние годы было украдено 5 млн гектар земли. "Мы хотим знать фамилии тех, людей, которые это сделали. Дайте народу фамилии, а если вы соврали, придите и покайтесь. Я готов сегодня поверить, что землю распродали потому что еще в 13 году было государственных земель было 11 млн га, сегодня 5,5 млн га. Куда они делись? Пусть Порошенко и ко расскажут, что они сделали с землей", - резюмировал он.