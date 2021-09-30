Шуфрич: Преследование властью журналистов недопустимо, именно поэтому в 2003 году Медведчук выступил против закрытия "5 канала", показывавшего Майдан

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Должен быть предел редакционной политике власти, подавление свободы слова и преследование журналистов недопустимо в демократическом обществе. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, напомнив, что в 2003 году уже были попытки запретить неугодный телеканал, но Виктор Медведчук, который был тогда главой Администрации президента, выступил категорически против закрытия "5 канала" только за то, что тот показывал Майдан.

"В 2003 году было решение Печерского суда о закрытии "5 канала", когда они показывали Майдан. Тогда решение попало на стол Медведчуку, он отказался его выполнять. Мы понимали, что должен быть предел редакционной политике власти. Этот предел ‒ преследование журналистов", ‒ подчеркнул Шуфрич.

Отвечая на вопрос, почему решил откликнуться на обращение журналистов канала "Перший Незалежний" о защите и стать совладельцем этого канала, нардеп заявил, что переживает за имидж Украины, за свободу слова в стране.

"Почему я принял такое решение? Я откликнулся на ваше обращение. Спасибо, это для меня очень ответственно. С другой стороны, это для меня и очень почетно. Действительно, то, что вы делаете, это великолепная работа, ведь сегодня говорить правду очень непросто, опасно. И то, что вы на протяжении этих почти шести месяцев, даже больше, демонстрируете желание не сдаваться, меня действительно покорило и, скажу откровенно, воодушевило. Не нормально, когда зампредседателя СБУ своим письмом решает, подавать ваш сигнал на спутник или нет. Госпожа Рибейро, уполномоченная ОБСЕ по свободе СМИ, уже дважды поднимала вопрос закрытия каналов, а в последнем своем обращении к украинским властям уже подняла вопрос и по "Шарий.net", и по "Страна.ua", которые также закрыли, используя механизм санкций. Первый раз отреагировали мгновенно. 4 февраля был вызван в ОБСЕ посол Украины при этой организации. Также мы видим, как уже дважды отреагировал Офис ООН по правам человека. Мало кто может сегодня предположить, что мы можем с такими организациями о чем-то договариваться. Они действуют очень прозрачно и имеют жесткие стандарты действий", ‒ отметил парламентарий.

Шуфрич надеется, что власть не будет ограничивать право журналистов на подачу информации, и удастся решить вопрос прекращения незаконных санкций в отношении "Першого Незалежного", как и в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Я надеюсь на диалог, я хочу просить у власти показать мне, как собственнику, на каких основаниях сегодня "Перший Незалежний" отключен от возможности транслировать свои программы через спутник. Лицензия-то действует, ее никто не аннулировал. В случае решения суда в нашу пользу должен быть привлечен к уголовной ответственности зам СБУ, там ряд статей, и сроки не маленькие", ‒ сказал Нестор Шуфрич.