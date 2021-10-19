Шуфрич: После слов Зеленского о возможном обмене ни у кого нет сомнений в том, что Медведчук невиновен

Слово и Дело

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена находящегося под домашним арестом главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука на украинских граждан в РФ ни у кого нет сомнений в том, что лидер оппозиции невиновен. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"В это время, конечно же, очень важно вспомнить, что нашего товарища Виктора Медведчука преследуют, уже почти полгода держат под арестом. Придумали очередное обвинение, чтобы следующие полгода держать под арестом с одной причиной. Поменять по просьбе Москвы, правда подчеркивается, если есть российское гражданство", – сказал он.

Шуфрич подчеркнул, что у Медведчука нет российского гражданства, он не претендует на него, и для него неприемлем никакой обмен.

"Он докажет свою невиновность, в чем мы не сомневаемся и будем отстаивать свои права и интересы наших граждан в украинском конституционном поле. Мы увидели, какие методы сегодня у новой власти – фактически незаконно преследовать человека, понимая его невиновность. Теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что и власть знает о невиновности Виктора, если предполагает использовать его для какого-то там давления на позицию лидера соседнего государства", – констатировал Шуфрич.

Ранее Зеленский допустил возможность обмена Медведчука на пленных украинцев. Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский заявил, что после таких заявлений Зеленский превращается в террориста. Он также добавил, что когда президент становится террористом, он должен помнить, что с террористами переговоров не ведут. А тем более в России.

В свою очередь Медведчук заявил, что власть Зеленского всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой – За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", – подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.