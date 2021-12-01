Шуфрич: Плюсом речи Зеленского было заявление, что он готов вести переговоры с Россией

Слово и Дело

Одним из немногих плюсов речи президента Владимира Зеленского в стенах парламента было заявление о том, что он готов вести переговоры с Россией. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

Он выразил сожаление, что Зеленский об этом упомянул вскользь, и основную часть речи посвятил тому, "как в стране хорошо".

"Остальное меня немного удивило, потому что президент говорил, что у нас всё хорошо, вот только надо учителям немножко помочь и с Россией договориться, а все остальное хорошо. Он напомнил мне известную песню - всё хорошо, прекрасная Маркиза, но дальше там что-то с дверью, кобыла околела, а в итоге дом сгорел, чтобы у нас так не получилось. Потому что COVID всё хорошо, с экономикой всё хорошо, с энергетикой всё хорошо. По тарифам он честно сказал, он не хочет говорить, он не будет говорить, он так сказал", - отметил Шуфрич.

Напомним, ранее Шуфрич заявил, что сегодняшнее послание президента Украины Владимира Зеленского характеризует его как великого актера, но из его выступления не понятно, какие реальные планы у властей на следующий год и как они планируют преодолеть кризис, который существует в Украине во всем.