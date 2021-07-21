Шуфрич: Ожидаем освобождение Виктора Медведчука 30 июля

Команда Владимира Зеленского взяла курс на уничтожение одной из ветвей власти - судебной. На этом перед заседанием Апелляционного суда отметил народный депутат, председатель политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"На наш взгляд, команда при власти, которой руководит Зеленский, взяла путь и курс на уничтожение одной из ветвей власти. Судебной ветви власти. Я хочу напомнить ряд событий. Вначале вносится законопроект и оказывается давление на ВР для того, чтобы распустить и остановить полномочия КСУ. Потом под влиянием Венецианской комиссии и других международных организаций законопроект отзывается и вносится законопроект о роспуске Киевского административного окружного суда. Следом незаконными указами прекращаются полномочия членов КСУ, и когда Верховный суд несколько дней назад признал незаконным указ президента Зеленского, обосновав эту незаконность противоречием Конституции и действующему законодательству, то по данному факту возбудили уголовное дело. То есть в данном случае оценка этим действиям - власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд, чтобы, во-первых, полностью подчинить ее внешнему управлению", - подчеркнул Медведчук.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о недопустимости организации властью уголовного преследования судей за принятие справедливых и независимых решений. В политсиле подчеркнули, что такая практика имеет целью запугать представителей судейского корпуса и, прежде всего, добиться вынесения судьями политически мотивированных, безосновательных и неправовых приговоров политическим противникам власти, которых преследуют за их убеждения. Фактически уничтожая независимую судебную ветвь власти, Зеленский устанавливает в Украине диктатуру и идет по пути узурпации власти и организации системы политического террора.

Апелляционный суд отложил рассмотрение представления о снятии домашнего ареста с Виктора Медведчука. Отмену меры пресечения должны были рассмотреть вчера, но материалы дела из Печерского райсуда передали лишь за 20 минут до начала заседания. Следующая дата рассмотрения - 30 июля. Сам лидер оппозиции уверен: репрессии затянутся надолго.

"Я рассчитываю на справедливость и законность решений, которые выносят в суде. Это очередной этап борьбы с властью, несправедливостью и преследованием, которые осуществляет власть во главе с Зеленским. И будет следующий этап в будущем, я понимаю, что это долгоиграющая пластинка, запущенная для узурпации власти и установления диктатуры в стране. С другой стороны, это борьба против меня, против партии, с инакомыслием, против моих конституционных прав", - отметил Виктор Медведчук.

Политическим преследованием оппозиции власть пытается отвлечь население от реальных проблем - падения экономики и тотального обнищания, подчеркнул Виктор Медведчук.

"Дело Медведчука - это частность, оно касается Медведчука, оно касается партии. Оно касается того, что делал или делает Медведчук. А вот то, что происходит в стране, что сегодня кризис и крах экономики, социальной сферы, гуманитарной сферы - это действительно проблема. Проблема в том, сколько будет стоить газ для населения, когда будет мир на Донбассе, что будет завтра с нашей экономикой и социальной сферой, где мы будем брать деньги для выплаты зарплат, когда и где мы будем открывать новые рабочие места, как люди осенью смогут оплачивать коммунальные тарифы, которые растут, как и растет задолженность. Падение ВВП продолжается уже второй год, и если сравнивать два года под управлением новой власти Зеленского, то цены на газ для населения увеличились с мая 2019 года по июль 2021-го на 70%. Вдумайтесь. Растет сегодня задолженность по ЖКХ - она выросла за эти два года на 19%, задолженность по зарплате выросла на 12%", - обратил внимание народный депутат.

Дело против Виктора Медведчука - это политическая расправа, у обвинения нет никаких доказательств. Такое мнение высказал народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Если бы у них был хотя бы один аргумент, хоть в чем-нибудь обвинить Виктора Медведчука, сейчас бы уже 20 прокуроров танцевали на столе. Ноль у них есть, ноль. Так же как они незаконно закрыли каналы, так же как все происходило. Мы завтра дадим ответ, вот где завтра? Мы простояли здесь, вот группа людей. Ноль! Ничего нету. Это судилище над оппозицией. Ничего нету, есть только желание засунуть всех несогласных в тюрьму, остальное - как получится. Чем это кончается - мы знаем", - подчеркнул Рабинович.

"Чего и следовало ожидать - власть, не имея возможности доказать в честном судебном процессе обоснованность своих обвинений, пошла на хитрость. Зная, что сегодня состоится заседание, материалы дела по первой инстанции были переданы в Апелляционный суд всего за 10 минут до начала слушания. Коллегия судей запросила еще 10 дней для изучения дела. Перенос и затягивание - это максимум, на который способна сегодняшняя власть. Понимаю, как им непросто, ведь трех "Сергеев Вовков" в Апелляционном суде найти будет крайне сложно. Учитывая абсурдность самого обвинения и грубое нарушение процессуальных норм, ожидаем освобождения Виктора Медведчука 30 июля", - заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич.

Обвинение искусственно затягивает процесс из-за нехватки доказательств. В частности, материалы вовремя не передали в суд и заседание пришлось отложить, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний.

"Сегодня за минут 10-15 (до заседания - ред.) они привезли документы, эти 10 томов. С ними ознакомиться просто не было возможно, поэтому было перенесено заседание на 30 июля на 10:30. Это очередной этап борьбы против Виктора Владимировича Медведчука и против "Оппозиционной платформы - За жизнь", - подчеркнул Загородний.

Власть прибегла к репрессиям из-за желания избавиться от главного политического конкурента. Ведь Зеленский не выполнил ни одно из своих обещаний, зато Виктор Медведчук последовательно отстаивает интересы украинского народа и решает насущные проблемы. Об этом заявил руководитель Молодежного Крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский.

"Он по большому счету долгое время - почти два года срока Зеленского - исполнял обязанности президента. Он договорился о вакцине, когда ее еще не было, договорился о производстве на территории страны. Президент должен был это сделать. Он договаривался о скидке на газ, сделал парламентское изменение "нормандского формата" и он делает то шаги, которые должен делать лидер нации. Конечно, президенту не нравится когда его функции выполняет оппозиционный политик, еще и гораздо лучше. Рейтинг власти падает, рейтинг оппозиции растет, и они боятся реального конкурента. Сегодня он один - это оппозиция в лице Медведчука", - отметил Марчевский.

Сам политик говорит, что уверен в справедливом решении этого политического и заказного дела.

"Как юрист по профессии, как человек, который неплохо понимает и знает законы, я уверен, что мы добьемся справедливости", - резюмировал Виктор Медведчук.