Шуфрич откликнулся на просьбу журналистов о защите и стал совладельцем телеканала "Перший Незалежний"

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нестор Шуфрич откликнулся на просьбу журналистов о защите и поддержке и стал совладельцем телеканала "Перший Незалежний".

Таким образом, народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60%, доля творческого коллектива составляет 40%.

Между Нестором Шуфричем и творческим коллективом было подписано соглашение о невмешательстве в редакционную политику и журналистскую деятельность.

"Телеканал "Перший Незалежний" был создан коллективом незаконно закрытых телеканалов" 112 Украина ", Newsone и ZIK с целью осуществления профессиональной журналистской деятельности, освещения объективных общественно-политических событий в стране, борьбы с цензурой и попытками закрыть рот тем, кто говорит правду. Напомню, что "Перший Незалежний" был отключен без суда – обычным письмом заместителя председателя СБУ. После прекращения эфирного вещания "Перший Незалежний" сохранил свое вещание в YouTube, однако Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания продолжает назначение проверок относительно структуры собственности. Надеемся, поддержка и участие Нестора Ивановича, как председателя Комитета по вопросам свободы слова, в работе "Першого Незалежного" сделают невозможным незаконное давление на телеканал", - заявила ведущая телеканала Диана Панченко.

"Я считаю свободу слова одним из основополагающих принципов демократического общества. И я уверен, что попытка ввести цензуру в Украине провалится, но до тех пор, пока нынешняя власть продолжает закрывать рот неугодным, я готов защищать независимые СМИ, в частности телеканал "Перший Незалежний". Я осознаю все риски и готов взять на себя такую ответственность. Более того, как предприниматель, я хорошо понимаю, как это сложно – строить свое дело в Украине", - сказал совладелец телеканала "Перший Незалежний" Нестор Шуфрич.

"Я доверяю высокому уровню профессионализма коллектива, поэтому подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику телеканала. Все, чего я прошу от журналистов, - хорошо выполнять свою работу и доносить до людей правду о том, что происходит в Украине сегодня", - отметил он.

Напомним, коллектив телеканала "Перший Незалежний" передал главе комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу письмо, в котором журналисты обратились к депутату с просьбой взять под защиту телеканал и дать возможность выполнять свою работу.

Коллектив телеканала хочет выполнять свою работу, реализовывать право на свободу слова и доносить до своих зрителей объективную информацию, но украинская власть, грубо нарушая верховенство права, раз за разом отбирает у журналистов возможность это делать.