Шуфрич о назначении домашнего ареста Медведчуку по новому делу: Мы считаем решение несправедливым

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Назначение домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому делу является несправедливым решением. Об этом по итогам заседания Печерского районного суда Киева заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Решение держать уже по новому обвинению Виктора Медведчука под домашним арестом мы считаем несправедливым. Зачем это все было сделано? Фактически мы понимаем, что 31 октября заканчивается срок содержания Виктора Владимировича под домашним арестом, и по тем старым обвинениям его больше держать было нельзя. Вот придумали такой идиотизм, за то, что он, якобы, помогал организовывать поставки с украинских государственных шахт на украинские электростанции угля. В этом было задействовано профильное Министерство, Кабинет министров Украины, Национальный банк, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы. И вдруг это становится государственной изменой. Это вызывает у нас такое ощущение абсолютного беспредела со стороны власти", - заявил Шуфрич.

При этом он пояснил, для чего все это было сделано.

"Зачем это надо? Ну уже угомонились бы и искали бы какого-то конструктива, диалога, для того, чтобы действительно решить те проблемы, которые власть не в состоянии решить. Мы сегодня видим, как умирают наши граждане от Ковида, мы видим, что мы стоим на пороге глубочайшего энергетического кризиса. При этом офшорный скандал", - подчеркнул Шуфрич и добавил, что власть придумывают все, что угодно, чтобы отвлечь внимание.

"Подозрительная смерть Антона Полякова, абсолютно дурацкая отставка Разумкова, вот от всего этого надо было отвлечь наших граждан и придумали новое шоу под названием "очередное обвинение Медведчука", - отметил парламентарий.

Кроме того Шуфрич заявил, что власть не допускает инакомыслия.

"Вы видите, что сегодня происходит со свободой слова, с телеканалами, с интернет-ресурсами… Свобода слова, права оппозиции являются основными принципами демократии, а сегодня они попираются. Из-за чего. Из-за того, что власть боится правды", - указал политик.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего арестапредседателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря.